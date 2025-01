Milan, i rossoneri hanno pareggiato quattro delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A

Il Milan ospita il Parma nel lunch match domenicale, forte di una tradizione favorevole con una sola sconfitta negli ultimi 20 incontri casalinghi contro i ducali. I rossoneri, però, hanno pareggiato quattro delle ultime cinque gare a San Siro, mostrando qualche difficoltà nel chiudere i match. Il Parma, che ha perso solo una delle ultime quattro gare, fatica però in trasferta con un solo successo stagionale. Entrambe le squadre eccellono nei contropiedi, con Milan e Parma ai vertici per attacchi verticali e tiri in ripartenza. Attenzione ai minuti finali: i ducali brillano nel recupero, con quattro gol realizzati a tempo scaduto, mentre il Milan è ancora imbattuto oltre il 90’. Lo riferisce il sito della Lega Serie A.

Questo il programma della 22^ giornata di Serie A:

24/01/2025 Venerdì 20.45 Torino-Cagliari DAZN

25/01/2025 Sabato 15.00 Como-Atalanta DAZN

25/01/2025 Sabato 18.00 Napoli-Juventus DAZN

25/01/2025 Sabato 20.45 Empoli-Bologna DAZN/SKY

26/01/2025 Domenica 12.30 Milan-Parma DAZN

26/01/2025 Domenica 15.00 Udinese-Roma DAZN

26/01/2025 Domenica 18.00 Lecce-Inter DAZN/SKY

26/01/2025 Domenica 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN

27/01/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Hellas Verona DAZN

27/01/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Monza DAZN/SKY