Milan, i tempi di recupero di Ibrahimovic restano incerti

Ibrahimovic scalpita, freme dalla voglia di tornare in campo, ma l'infiammazione al tendine d'Achille non è ancora svanita del tutto. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, al momento è difficile stabilire la data del recupero. Difficilmente lo svedese sarà a disposizione di Pioli per il match di campionato contro l’Udinese. Quattro giorni dopo il Milan affronterà l'Inter nell'andata della semifinale di Coppa Italia: è il vero obiettivo di Zlatan, ma non è detto possa farcela.