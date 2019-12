Milan, i tifosi non hanno gradito il post-partita di alcuni giocatori

La pesante sconfitta di ieri contro l'Atalanta non è andata giù ai tifosi del Milan, così come il post-gara di alcuni giocatori rossoneri che sono finiti nel mirino delle critiche sui social: i supporters milanisti non hanno per esempio preso bene il like di Kessie ad un post di Gomez e il video di Calabria che festeggia il compleanno. Il comportamento che ha fatto certamente più rumore è stato però quello Leao, il quale è stato ripreso in un video di un suo amico in discoteca mentre fuma e beve.