Milan, Ibra ancora ai box: lo svedese dovrebbe saltare pure la nazionale

Nei giorni scorsi è arrivata la convocazione della Svezia per le gare contro Kosovo e Grecia, ma Zlatan Ibrahimovic non dovrebbe rispondere alla chiamata del ct svedese Andersson: l'attaccante rossonero, ancora ai box e indisponibile per il match di domenica contro l'Atalanta, dovrebbe infatti restare a Milanello per proseguire il suo recupero, con l'obiettivo di tornare a disposizione di Pioli per la prima sfida dopo la sosta contro il Verona.