Milan, Ibra atteso in Italia a metà della prossima settimana: sarà presentato ai tifosi in occasione del match contro la Samp

I dirigenti di via Aldo Rossi lo avrebbero voluto mettere a disposizione di Pioli lunedì 30 dicembre in attesa della ripresa degli allenamenti a Milanello, ma con ogni probabilità Zlatan Ibrahimovic sarà in Italia a metà della prossima settimana. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che lo svedese dovrebbe essere poi presentato al popolo milanista in occasione del match casalingo contro la Sampdoria in programma il 6 gennaio a San Siro.