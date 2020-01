Milan, Ibra brucia le tappe. Massara, viaggio per Todibo

Ibra spinge sull’acceleratore per esserci lunedì contro la Samp in campionato. Lo svedese ieri non solo ha preso parte all’amichevole contro la Rhodense, ma ha giocato da primo minuto e segnato il suo primo gol in rossonero. Il test a porte chiuse si è concluso 9-0 per il Milan e Ibra ha fatto vedere di essere in buona forma: “Sto bene dopo l'ultima partita che ho fatto, mi sono allenato perché mi piace stare attivo. Solo che non ho toccato il pallone, ma è la cosa che mi manca meno. Sono pronto", ha detto lo svedese in conferenza di presentazione. Con la Samp verrà convocato ma dovrebbe cominciare dalla panchina per giocare uno spezzone nel finale, difficilmente scenderà in campo dal primo minuto. “Nessuno a 38 anni ha firmato per un club come il Milan. Se ho firmato per un club così, è perchè posso dare ancora qualcosa di importante, se no non mi chiamavano. Posso dare ancora tanto in campo", ha spiegato lo svedese. Il 38enne è tornato per fare la differenza: “La sfida è contro me stesso. Serve voglia e mentalità, voglio continuare come ho fatto fino ad adesso. So cosa devo fare per aiutare il Milan".

Intanto il mercato rossonero non si ferma a Ibra perché ieri sera il direttore sportivo Frederic Massara è volato a Barcellona per cercare di convincere Jean-Clair Todibo, difensore francese classe 1999 che piace da tempo alla dirigenza milanista. Con il Barcellona l’accordo di massima dovrebbe essere sulla base di un prestito con diritto di riscatto.