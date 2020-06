Milan, Ibra ha bruciato i tempi ma contro la Roma sarà out

Zlatan Ibrahimovic ha stupito tutti ancora una volta e ha bruciato i tempi per recuperare dal problema muscolare al polpaccio rimediato 32 giorni fa in allenamento, ma oggi pomeriggio contro la Roma sarà ancora out: nonostante abbia svolto gli ultimi due allenamenti in gruppo, per Pioli lo svedese non è ancora pronto per giocare e la speranza è che possa tornare in campo già mercoledì contro la Spal. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera.