Milan, Ibra in striscia contro il Cagliari: in gol nelle ultime sei sfide contro i sardi

Zlatan Ibrahimović è andato in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari; solo un giocatore ha segnato in più sfide consecutive contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Christian Vieri contro il Perugia (otto tra il 1999 e il 2003). Lo svedese, inoltre, ha trovato la rete in ciascuna delle sue ultime otto presenze da titolare in campionato con il Milan: se dovesse segnare stabilirebbe il suo record di partite consecutive da titolare in gol nei top-5 campionati europei superando le serie di otto del 2009 (a cavallo del periodo con Inter e Barcellona) e del 2016 (sei con il Paris Saint-Germain e due con il Manchester United).