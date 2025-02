Milan: Ibra, Joao Felix è un giocatore di magia

vedi letture

Oggi alle 20:22 News di fonte ANSA di @AntoVitiello

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - "In realtà si è già presentato da solo a San Siro con un gol di magia. Cercavamo un giocatore fra centrocampo e attacco quando ci sono partite molto chiuse. E' un giocatore che crea la situazione. Un giocatore di magia, non lo puoi imparare o lo hai o non lo hai": così Zlatan Ibrahimovic presenta Joao Felix nella conferenza organizzata a Casa Milan per uno dei grandi colpi del mercato di riparazione rossonero. Ibra non esclude la possibilità di vedere in campo in altre occasioni i quattro giocatori offensivi: Leao, Joao Felix, Gimenez e Pulisic: "Abbiamo cercato di dare all'allenatore due squadre, visto le tante partite che abbiamo. Adesso le opzioni ci sono, chi gioca dipende dall'allenatore. Poi basta che difendano e possono giocare tutte e quattro insieme. E' vero serve equilibrio - ha detto ancora il dirigente rossonero -. Il cucchiaio? Gli ho detto che Natale arriva una volta non due all'anno e che se vuole fare più gol deve essere più cattivo", ha concluso Ibrahimovic, riferendosi all'occasione mancata dal portoghese per il possibile 3-0 a Empoli. (ANSA).