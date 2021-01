Milan, Ibra scalpita: entro una settimana potrebbe tornare a disposizione

Il rientro di Ibrahimovic, fuori ormai da oltre un mese per infortunio, si avvicina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il campione svedese scalpita: ieri ha lavorato a parte e ha pubblicato sui social un video che lo vede in azione (e in gol) a Milanello, accompagnato da un messaggio eloquente: "Tic toc...". Ibra freme dalla voglia di giocare: l'attaccante potrebbe tornare disponibile entro una settimana.