Milan, Ibra scalpita per tornare in campo: Pioli e i medici devono placarlo

Se fosse stato per Zlatan Ibrahimovic, lui avrebbe provato a rientrare per l'eventuale finale di Coppa Italia, poi puntava al Lecce e ora alla Roma, ma in casa rossonera non vogliono correre rischi e quindi lo svedese tornerà in campo solo quando sarà pronto. L'attaccante milanista scalpita per rientrare, ma un nuovo infortunio significherebbe stagione finita e per questo Stefano Pioli e lo staff medico del Milan lo devono placare. Lo riferisce gazzetta.it.