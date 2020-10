Milan, Ibra si sta allenando tutti i giorni a casa sua. Contatti quotidiani con Pioli e la squadra

Zlatan Ibrahimovic ha grande voglia di tornare in campo, ma dovrà pazientare ancora un po', cioè fino a quando due tamponi negativi consecutivi non lo dichiareranno guarito dal coronavirus. Come riporta Tuttosport, lo svedese non ha sintomi ed è tranquillo nella sua abitazione in centro a Milano dove si allena tutti i giorni. Il giocatore, che spera di recuperare per il derby del 17 ottobre, è in contatto quotidiano con Pioli e con il resto della squadra rossonera.