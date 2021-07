Milan, Ibra tornerà a correre tra un paio di settimane: lo svedese punta ad essere pronto per l'inizio del campionato

Come ha spiegato ieri in conferenza stampa anche Stefano Pioli, Zlatan Ibrahimovic sta proseguendo il suo programma di recupero dopo l'intervento chirurgico al ginocchio del 18 giugno scorso e tra due settimane dovrebbe tornare a correre. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'attaccante svedese punta ad essere a disposizione del tecnico rossonero per l'inizio del campionato.