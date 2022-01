Milan, Ibra vuole vincere un altro trofeo in rossonero prima di chiudere la carriera

Come riportato dalla gazzetta dello Sport, l'obiettivo di Zlatan Ibrahimovic è quello di chiudere la sua carriera con un altro trofeo in rossonero, e magari puntare anche al Mondiale a dicembre, sempre che la Svezia stacchi il pass per il Qatar dopo i playoff di marzo. Per questo motivo Ibra vorrebbe prolungare di un’altra stagione il suo accorso con la società di via Aldo Rossi.