Milan, Ibrahimovic e Hernandez verso il forfait nello scontro diretto con la Lazio

Per il Milan si sono ridotte le speranze di recuperare Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez per la sfida contro la Lazio. Nell’allenamento di ieri i due giocatori hanno svolto ancora esercitazioni individualizzate, lavorando a parte. Nella giornata di oggi arriveranno le risposte definitive perché uscirà la lista dei convocati dei rossoneri, in partenza nel pomeriggio per Roma dove domani affronteranno la Lazio. Ultime chance per i due giocatori, ma è davvero difficile che possano recuperare in vista dello scontro diretto contro gli uomini di Simone Inzaghi. E per Stefano Pioli saranno due defezioni molto importanti, perché non avrà il riferimento offensivo e il terzino sinistro titolare, l’uomo di maggior spinta.

Dunque le soluzioni per Pioli sono limitate e in attacco toccherà di nuovo a Leao, anche se permane la soluzione Mandzukic. L’alternativa sarebbe Rebic punta e l’inserimento di Diaz alle spalle insieme a Saelemaekers e Calhanoglu, e nel corso della settimana Pioli ha pensato anche a questo tipo di schieramento. Saranno decisive le prove tattiche di oggi, prima della partenza per Roma, dove il Milan non può perdere altri punti per strada se vuole realmente coronare una grande stagione con il piazzamento in Champions. Il trend del 2021 non lascia nessuno tranquillo, soprattutto in casa, mentre in esterna la formazione di Pioli è ancora la migliore per rendimento. L’allenatore rossonero si augura di mantenere questa costante fuori casa.