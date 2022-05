Milan, Ibrahimovic-Giroud: solo 116 minuti giocati assieme

MilanNews.it

© foto di ALBERTO LINGRIA

Come riportato dai colleghi di SportMediaset nel loro servizio mandato in onda al TG, la coppia Ibrahimovic-Giroud ha giocato insieme quest’anno solo per 116 minuti, e mai dal primo minuto. Fra infortuni di uno e dell’altro, Pioli pochissime volte li ha schierati insieme. A Verona per il Milan, potrebbero servire entrambi i giganti per scardinare la difesa degli scaligeri.