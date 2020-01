Milan-Ibrahimovic, il ritorno in rossonero non convince gli svedesi

Non sembra generare, almeno in Svezia, grande entusiasmo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Secondo un sondaggio del quotidiano svedese Expressen, che ha coinvolto circa 30 mila lettori, il pubblico svedese crede per il 39% che il campione di Malmö riuscirà ad incidere per una percentuale del 39%, che andrà discretamente bene per il 23% mentre per il 38% dei lettori lo Svedese non cambierà le sorti del Milan.