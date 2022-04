Milan, Ibrahimovic non sarà mai un problema economico

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere della Sera, il Milan e Ibra non stanno parlando al momento del rinnovo ma si ritroveranno solo a fine stagione. La concentrazione, infatti, è tutta orientata verso il campo, sul quale Ibra spera di tornare in queste ultime 5 giornate. Quando si affronterà il tema rinnovo è bene sottolineare che nè per Ibra nè per il Milan il problema sarà mai di natura economica. Il fuoriclasse svedese sa benissimo quali sono i suoi limiti fisici e non pretenderà più di 2 milioni.