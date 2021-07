Milan, Ibrahimovic potrebbe tornare a correre a partire dalla prossima settimana

Gli occhi dello staff medico milanista, in questa fase, sono principalmente concentrati su Zlatan Ibrahimovic. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sul recupero del campione svedese dopo l'intervento al ginocchio dello scorso 18 giugno. Secondo il programma, le prime quattro settimane di riabilitazione dovrebbero concludersi il 18 luglio. Dalla prossima settimana in avanti, dunque, inizierà la seconda fase qualora i test dovessero dare risultati positivi. Una volta ricevuto il semaforo verde, Zlatan inizierà a correre e a lavorare sul campo e, di volta in volta, verranno inseriti anche lavori con il pallone.