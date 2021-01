Zlatan Ibrahimovic, convocato per la gara contro il Torino, torna a disposizione di mister Pioli dopo sette gare saltate per infortunio. L'attaccante svedese manca dal 22 novembre, data di Napoli-Milan. Da lì in poi il numero 11 ha saltato sette partite, tutte di campionato, contro Fiorentina, Parma, Genoa, Sassuolo, Lazio, Benevento e Juventus.