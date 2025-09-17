Milan, ieri Bonomi operato al ginocchio: il comunicato del club
Nella giornata di ieri Alessandro Bonomi, attaccante di Milan Futuro, è stato operato dopo il grave infortunio al ginocchio dei giorni scorsi. Questo il comunicato del club rossonero:
AC Milan comunica che Alessandro Bonomi, nella giornata odierna, è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro.
L'operazione eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita.
Bonomi inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica tra circa quindici giorni.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
