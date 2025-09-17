Milan, ieri Bonomi operato al ginocchio: il comunicato del club

Oggi alle 07:30News
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

Nella giornata di ieri Alessandro Bonomi, attaccante di Milan Futuro, è stato operato dopo il grave infortunio al ginocchio dei giorni scorsi. Questo il comunicato del club rossonero:

AC Milan comunica che Alessandro Bonomi, nella giornata odierna, è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro.

L'operazione eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano è perfettamente riuscita.

Bonomi inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica tra circa quindici giorni.