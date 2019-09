Milan, ieri Daniele Massaro e Francesca Zanzi hanno partecipato al Kick Off di Milano CalcioCity

Come riporta il profilo Twitter del club di via Aldo Rossi, ieri pomeriggio Daniele Massaro, grande ex attaccante rossonero, e Francesca Zanzi, portiere del Milan Femminile, hanno partecipato al Kick Off di Milano CalcioCity, primo evento sul racconto del calcio in programma nel capoluogo lombardo dal 27 al 30 Settembre 2019.

