Milan, ieri il dt Moncada a cena con il noto agente Fali Ramadani

Ieri sera Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, era a cena in un ristorante di Milano con Fali Ramadani, noto agente sportivo che tra i suoi assistiti ha anche l'attaccante rossonero Luka Jovic. Il giocatore serbo sta trovando poco spazio in questa stagione e con ogni probabilità a fine stagione lascerà il club di via Aldo Rossi. Ramadani fa anche da intermediario e quindi gli argomenti durante la cena potrebbero essere stati diversi, compreso il nuovo direttore sportivo del Diavolo o il futuro allenatore (fino a circa un anno fa seguiva per esempio anche Maurizio Sarri).

