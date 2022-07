Milan, il 5 luglio al via la terza fase della campagna abbonamenti

MilanNews.it

Intervenuto con un post su Twitter, il Milan ha ricordato come la vendita degli abbonamenti sia ancora attiva. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale: "Manca sempre meno all'inizio della nuova stagione e, dopo il grande successo delle prime due fasi della Campagna Abbonamenti 2022/23, AC Milan è pronto a dare il via alla terza fase. I tifosi rossoneri, a partire da martedì 5 luglio alle ore 12.00, potranno nuovamente acquistare il loro posto fisso allo stadio per assistere alle 19 partite di Serie A e agli Ottavi di Coppa Italia dei Campioni d’Italia guidati da Stefano Pioli. Anche per questa ultima fase di vendita libera sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2022/23 online su abbonamenti.acmilan.com/, presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita Vivaticket. Inoltre, i richiedenti voucher 2019/20 avranno un listino scontato del 10% a cui accederanno con riconoscimento tramite la Carta Cuore Rossonero.

La sottoscrizione dell'abbonamento offre anche la possibilità di acquistare, in fase di prelazione, i biglietti della fase a gironi della Champions League 2022/23: gli abbonati al campionato potranno acquistare due tagliandi – uno per sé più un altro in aggiunta - per assistere alle sfide casalinghe di Champions.

La tessera stagionale, infine, dà il diritto a sconti esclusivi presso tutti gli store ufficiali AC Milan, al Museo Mondo Milan e presso Casa Milan Bistrot"