Milan, il bilancio del mese di ottobre: il Toro macchia il rendimento in A

© foto di DANIELE MASCOLO

Con la partita persa a Torino domenica sera, termina ufficialmente il mese di ottobre per il Milan che, in Serie A, era stato molto positivo fino alla trasferta piemontese. I rossoneri hanno giocato cinque partite in campionato vincendo con Empoli, Juventus, Verona e Monza e perdendo appunto contro i granata. In Champions League sono arrivate le due sconfitte con il Chelsea e la vittoria schiacciante contro la Dinamo Zagabria. In totale il Milan su 8 partite disputate ha segnato 16 gol e ne ha incassati 10.