Milan, il bilancio senza Ibrahimovic in campo: 4 partite vinte su 8

In avvicinamento alla ripresa della Serie A che vedrà il Milan affrontare il Lecce, si può guardare alle statistiche riguardanti la squadra rossonera. Tra le assenze pesanti in casa Milan per la partita contro i salentini, in particolare, figurerà quella di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan ha vinto il 33% delle partite di questa Serie A senza lo svedese in campo (6 su 18), percentuale che sale al 50% con lo svedese (4 su 8).