Era dal 17 ottobre 1999 che il Cagliari non riusciva ad evitare la sconfitta a San Siro contro il Milan in Serie A. In quell’occasione i sardi pareggiarono 2-2, mentre ieri il match è finito 0-0. Dopo quel pareggio di 22 anni fa, il Cagliari aveva perso le successive 15 sfide contro il Milan in trasferta.