Milan, il calendario dei gironi: dopo il derby il Milan vola in Austria, l'Inter in casa con il Bayern

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati pubblicati nel corso della mattinata di oggi i calendari dei gironi della prossima Champions League. Si inizierà il 6/7 settembre, pochi giorni dopo il derby di Milano che si disputerà sabato 3 alle ore 18. Il primo impegno per il Milan in Champions, post stracittadina, sarà in Austria contro il Salisburgo il 6 settembre alle 21. L'Inter invece avrà un giorno di riposo in più e giocherà il 7 settembre in casa contro i Campioni di Germania del Bayern Monaco.