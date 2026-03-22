Milan, il cambio di passo dopo l'intervallo raccontato attraverso i numeri

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Non è stato un bel primo tempo quello che il Milan ha giocato ieri pomeriggio a San Siro contro il Torino: pur essendo andato in vantaggio con una rete bellissima di Pavlovic, sia prima che è dopo si è vista una squadra scarica e imprecisa, incapace di mettere realmente in difficoltà l'avversario. Poi dopo l'intervallo è successo qualcosa che siamo stati abituati a vedere per tutto l'arco della stagione: il Diavolo è entrato in campo come rigenerato e ha messo in ghiaccio la gara nei primi 20 minuti della ripresa.

Questa è una delle qualità dei rossoneri, la capacità di cambiare ritmo in un attimo anche a gara in corso tra un tempo e l'altro. E questo innalzamento dei giri del motore è corroborato anche dai dati e numeri della gara che mostrano quanto la pericolosità offensiva della squadra di Allegri si cresciuta tra primi e secondi 45 minuti. Nel primo tempo il Milan ha tenuto un possesso palla del 58%, ha realizzato l'86% dei passaggi, ha effettuato 5 tiri e battuto 1 calcio d'angolo. Nella ripresa, cambio di marcia: possesso salito al 68%, efficienza dei passaggi lievitata al 91%, tiri che sono raddoppiati e viaggia alla bandierina che sono stati 5.