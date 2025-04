Milan, il clean sheet è un miraggio: nel 2025 la porta è rimasta inviolata solo tre volte

Il 2025 del Milan ha un lungo filo rosso che collega la quasi totalità delle partite dei rossoneri: il gol subito. Da quando è cominciato il nuovo anno solare la squadra è riuscita a mantenere la porta inviolata solo in tre occasioni: contro il Girona in Champions League e contro Hellas Verona ed Empoli in Serie A.

Nonostante Conceiçao abbia cambiato più volte interpreti, assetto e piani partita il clean sheet è praticamente utopia, con la squadra che ormai è un' habitué nel passare in svantaggio nel primo tempo, regalando più volte i primi quarantcinque minuti all'avversario.