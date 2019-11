Nelle prime dodici giornate di campionato, il Milan ha raccolto appena 13 punti (14° posto in classifica), con 11 gol fatti e 16 subiti: rispetto ad un anno fa, i rossoneri, che erano in quinta posizione a questo punto della Serie A, hanno fatto otto punti in meno e siglato dieci gol in meno (il numero delle reti incassate invece è lo stesso).