Milan, il dopo sosta di Settembre

Settembre 2009-settembre 2019: tabù da sfatare. Negli ultimi dieci anni, solo una volta il Milan è riuscito a vincere la prima gara di campionato al termine della sosta di settembre per gli impegni delle Nazionali. È accaduto a Parma, con un rocambolesco 5-4 a favore dei rossoneri. Al di là di quella partita ricca di gol, il riepilogo non è esaltante. Una motivazione in più per Marco Giampaolo e per la squadra. Nel settembre 2009, il ritorno in campo dei rossoneri è a Livorno, dove la partita finisce 0-0 contro i padroni di casa.

Un anno dopo, il Milan si ritrova fuori casa a Cesena dove, contro ogni pronostico, pur in anno Scudetto, perde 2-0 contro i romagnoli trascinati da Giaccherini. Per via dell'inizio ritardato della Serie A, il campionato 2011/12 prende il via proprio al termine della sosta settembrina con un combattuto 2-2 fra Milan (reti di Ibra e Cassano) e Lazio a San Siro.

Nella stagione successiva, i rossoneri sembravano rinfrancati dal successo di Bologna, ma il dopo-sosta non è positivo: Milan-Atalanta 0-1. Nel settembre 2013, i rossoneri rimediano un pareggio sul campo del Torino soltanto nei minuti finali: un 2-2 che arriva con le reti di Muntari all'89esimo minuto e di Mario Balotelli addirittura al 97esimo. Dopo il successo del settembre 2014 a Parma con il primo gol di Jack Bonaventura in maglia Milan, i risultati tornano ad essere meno positivi. Nel settembre 2015 un Milan davvero sfortunato perde di misura 1-0 il Derby sul campo dell'Inter, mentre l'anno successivo la sconfitta arriva in casa, a San Siro, con un gol abbastanza beffardo di Perica a due minuti dalla fine contro l'Udinese.

Gli ultimi risultati sono i più vicini nel tempo. Nel settembre 2017, sconfitta davvero pesante del Milan a Roma sul campo della Lazio: un 1-4 che vede i biancocelesti dominare la gara dall'inizio alla fine. Nella scorsa stagione, primo gol in trasferta di Higuain con la maglia del Milan ma solo un pareggio per i rossoneri in Sardegna, con l'1-1 sul campo del Cagliari maturato dopo che i padroni di casa erano passati in vantaggio con Joao Pedro.