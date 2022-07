Milan, il gol di Theo contro l'Atalanta è il migliore del 2021-2022

Un momento che simboleggia un percorso, una corsa che racchiude tutta la voglia di vincere di una squadra arrivata al traguardo più bello. Il gol più bello del Milan 2021/22 è la cavalcata solitaria, e incontrastabile, coast-to-coast, di Theo Hernández nell'ultima sfida casalinga dell'anno: il 2-0 contro l'Atalanta a San Siro. Quella prodezza di fatto chiuse il risultato, e l'averla vista compiersi all'interno di uno stadio gremito di tifosi rossoneri rappresenta, indubbiamente, uno dei momenti più iconici della stagione rossonera. Un vero e proprio "Gol Scudetto".

Nella finale, decisa dal voto dei tifosi rossoneri sui canali social di AC Milan, il numero 19 rossonero ha avuto la meglio sul connazionale Olivier Giroud e su un altro gol dal peso specifico incalcolabile: il definitivo 2-1 nel Derby di febbraio contro l'Inter. Complimenti Theo!

Goal of the season: Winner



There was only ever going to be one winner: congratulations, @TheoHernandez!



Il coast-to-coast di Theo è il gol più bello della nostra stagione @emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/YnBt02SvX6