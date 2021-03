Milan, il Marsiglia spera ancora di convincere Thauvin a restare: le ultime

Il DS del Marsiglia, Pablo Longoria, ha spiegato a RMC Sport l’intenzione del club per quel che riguarda i rinnovi di Jordan Amavi e Florian Thauvin. Longoria ha detto: “Lavoriamo da tempo per far rinnovare entrambi i calciatori. Non sono operazioni semplici, ma continuiamo a lavorare. Ogni caso è diverso, dobbiamo continuare a lavorare e spero sempre che possano prolungare i loro contratti”. Come sappiamo, il Milan da tempo ha contattato Thauvin per cercare di portarlo in rosa nella prossima stagione. I rossoneri guardano con attenzione alla vicenda.