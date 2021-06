Milan, il miglior gol 2020/2021: è l'ora delle semifinali

Terzo giro di votazioni per il torneo rossonero chiamato ad eleggere il miglior gol della stagione 2020/21. Dopo la grande partecipazione dei nostri tifosi per gli Ottavi e i Quarti di finale, attraverso i canali social ufficiali del Club, è il turno della Final Four. In Semifinale sono rimasti quattro giocatori per quattro gol, legati a due importanti vittorie esterne nella storia della stagione del Milan.

Questo il tabellone aggiornato con le nuove sfide in programma:

Rafael Leão (Benevento-Milan) vs Ante Rebić (Juventus-Milan)

Fikayo Tomori (Juventus-Milan) vs Brahim Díaz (Juventus-Milan)