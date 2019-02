Nonostante l'assenza per squalifica di Suso, mister Gattuso - a meno di clamorose sorprese - non cambierà il sistema di gioco. Qualcuno ha accarezzato l’idea di un ritorno al 4-4-2 ma Rino - scrive La Gazzetta dello Sport - non derogherà dal 4-3-3 che nelle ultime settimane ha dato certezze e soddisfazioni.