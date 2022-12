Milan, il programma del mese di dicembre: le amichevoli con Arsenal e Liverpool sono su DAZN

Fonte: acmilan.com

Vacanze agli sgoccioli per i rossoneri non impegnati al Mondiale in Qatar, che si ritroveranno a Milanello a partire da venerdì 2 dicembre e che, sempre presso il centro sportivo di Carnago, giovedì 8 disputeranno il primo test contro il Lumezzane. La partenza per il mini-ritiro a Dubai è invece fissata per il fine settimana successivo. Negli Emirati la squadra di Pioli affronterà, nell'ambito della Dubai Super Cup, due big della Premier League come Arsenal e Liverpool. I rossoneri sfideranno in amichevole il PSV il 30 dicembre per preparare al meglio la ripresa della stagione fissata per gennaio.

DUBAI SUPER CUP

Arsenal-Milan, martedì 13 dicembre ore 15.00 (DAZN), Al-Maktoum Stadium (Dubai)

Liverpool-Milan, venerdì 16 dicembre ore 16.30 (DAZN), Al-Maktoum Stadium (Dubai)

AMICHEVOLI

PSV-Milan, venerdì 30 dicembre ore 18.15, Phillips Stadion (Eindhoven)

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Appuntamenti ufficiali importanti per le rossonere di Maurizio Ganz, attese dagli ultimi 180 minuti di campionato del 2022. Tra il big match casalingo contro la Roma capolista e l'insidiosa trasferta sul campo del Sassuolo, per il Milan in palio punti importanti per rilanciarsi in una prima fase di campionato che procede a ritmo spedito.

SERIE A FEMMINILE

11ª giornata: Milan-Roma, domenica 4 dicembre ore 14.30 (Milan TV e TIMvision), CS P. Vismara - PUMA House of Football

12ª giornata: Sassuolo-Milan, sabato 10 dicembre ore 14.30 (Milan TV e TIMvision), Stadio Enzo Ricci