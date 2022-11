Milan, il programma delle amichevoli invernali: due super match a Dubai, poi l'Olanda

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan non si ferma. Durante questa pausa per il Mondiale, i rossoneri ad inizio dicembre si ritroveranno per iniziare una nuova preperazione invernale. La squadra di Pioli disputerà tre amichevoli prima di chiudere l'anno: contro l'Arsenal il 13 dicembre e contro il Liverpool il 16 dicembre a Dubai, contro il PSV il 30 dicembre in Olanda.