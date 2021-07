Milan, il programma delle prossime amichevoli

Dopo aver archiviato i primi test contro Modena e Pro Sesto, il Milan continua la sua preparazione in attesa delle prossime amichevoli. Per la squadra di Pioli, in particolare, in questa settimana arriverà il primo test internazionale con il Nizza. Questo il programma delle prossime partite:

- 31 luglio: Nizza - Milan (Nizza)

- 4 agosto: Valencia - Milan (Valencia)

- 8 agosto: Milan - Real Madrid (Klagenfurt)

- 14 agosto: Milan - Panathinakos (Trieste)