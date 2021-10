Milan, il programma di oggi: allenamento mattutino e conferenza di Pioli alle 14

Come riportato da acmilan.com, il programma di oggi dei rossoneri prevede un solo allenamento al mattino; alle ore 14.00 conferenza stampa di mister Pioli alla vigilia di Milan-Hellas Verona, sfida valida per l'ottava giornata di campionato ed in programma domani alle 20:45 a San Siro.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa del tecnico rossonero in diretta testuale su MilanNews.it a partire dalle 13:55.