Milan, il prologo alla nuova era

Provando a mettere da parte le evoluzioni legate all’allarme Coronavirus e concentrandosi sul futuro, in casa Milan la linea che la società vuole cercare di far trasparire è abbastanza eloquente. Nessun accordo già firmato con Rangnick e fiducia all’attuale guida tecnica targata Pioli. Un concetto che a livello pratico trova riscontro nella realtà, poiché il manager tedesco non ha materialmente firmato il contratto che lo dovrebbe legare al Milan dalla prossima stagione, ma che invece non trova riscontro se la pretesa è quella di catalogare ogni rumors che lo avvicina ai rossoneri alla stregua di un’indiscrezione senza fondamento. I contatti intrapresi da almeno tre mesi proseguono a ritmo incessante e una volta che i piani futuri dei rossoneri saranno chiariti si potrà procedere alla firma sul contratto presumibilmente triennale che legherà l’ex allenatore dello Schalke 04 ai meneghini. Questo mese di stop al campionato potrebbe rappresentare, seppur in via informale, l’apertura del cantiere in vista dell’ennesima nuova era a tinte rossonere. Da valutare anche la posizione di Zlatan Ibrahimovic, per il quale è previsto a breve un confronto con l’ormai acclarato plenipotenziario a livello dirigenziale Gazidis, che potrà chiarire i progetti reciproci e comprendere se ci siano i margini economici e tecnici per prolungare una convivenza che allo stato attuale delle cose sembra sempre più difficile.