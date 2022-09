Milan, il prossimo impegno: martedì la prima stagionale in Champions

MilanNews.it

Dopo la vittoria del Milan nel derbby per 3-2, i rossoneri torneranno in campo già martedi 6 settembre alle 21:00 per la partita d'esordio in Champions League contro il Salisburgo alla Red Bull Arena; in campionato, invece, Giroud e compagni affronteranno sabato 10 settembre alle 20:45 la Sampdoria al "Ferraris", nella sfida valida per la sesta giornata.