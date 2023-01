Milan, il punto infortunati ad oggi con data del possibile rientro

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ad oggi - stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it - questo è il bollettino medico in casa Milan:

- Su Maignan non ci sono tempistiche certe;

- Messias e Origi stanno lavorando in funzione del Torino o, al massimo, per la trasferta di Lecce;

- Krunic punta l'Inter in Coppa, Kjaer prosegue nella sua gestione del recupero di condizione;

- Difficilmente Rebic rientrerà per la SuperCoppa;

- Per Ibrahimovic l'obiettivo è il rientro in Champions League;

- Per Florenzi il rientro in campo potrebbe avvenire a febbraio;

- Ballo-Touré sta affrontando il periodo post operatorio.