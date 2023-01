MilanNews.it

Oltrei ai soliti quattro out per infortunio (Maignan, Tomori, Florenzi e Ibrahimovic), contro il Sassuolo non ci sarà quello che è stato il cervello del Milan in questa prima parte di campionato: Ismael Bennacer. L'algerino, nella gara contro la Lazio, era diffidato ed è stato ammonito, facendo scattare così la squalifica.