Milan, il racconto della giornata: Charles De Ketelaere è un nuovo giocatore rossonero!

Una trattativa infinita, terminata con esito positivo: Charles De Ketelaere è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Al Club Bruges andranno 32 milioni di euro come parte fissa, più diversi bonus che non raggiungono i 3 milioni, per un’operazione totale da quasi 35 milioni. Il talento belga è atterrato ieri a Milano in tarda serata per poi spostarsi al Melia, hotel in cui ha alloggiato. Di seguito, questa la giornata del classe 2001, neo acquisto rossonero:

9.19 – Visite mediche per Charles De Ketelaere

Charles De Ketelaere è appena arrivato alla clinica Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche di rito. Inizia così la prima giornata da rossonero per il talento belga classe 2001 che, nel pomeriggio, sarà a Casa Milan per la firma del contratto. Il calciatore si è rivolto a tifosi e giornalisti con un semplice: "Ciao!".

14.46 - Visite mediche terminate per Charles De Ketelaere

Visite mediche terminate! Charles De Ketelaere ha terminato il primo step e si avvicina così alla firma del contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni: il belga ha lasciato la clinica “La Madonnina” e si dirige ora verso il Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva.

15.01 - Charles De Ketelaere arrivato al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva

Charles De Ketelaere è arrivato al Centro Ambrosiano. Dopo le visite mediche durante tutto l’arco della mattinata ora il belga dovrà ottenere l’idoneità sportiva, prima di partire alla volta di Casa Milan e firmare quindi il contratto che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2027.

15.26 - De Ketelaere, terminati i test per l'idoneità sportiva

Charles De Ketelaere ha appena lasciato il Centro Ambrosiano. Il talento belga, che in mattinata ha svolto le visite mediche, ha terminato i test per l’idoneità sportiva e ora viaggia verso Casa Milan: qui firmerà il contratto con il Diavolo fino al 2027. Manca davvero poco e il classe 2001 sarà finalmente un nuovo giocatore rossonero in via ufficiale.

17.21 - De Ketelaere arrivato a Casa Milan per la firma sul contratto

Dopo aver sostenuto le visite mediche presso la Clinica 'La Madonnina' e aver ottenuto l'idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano, Charles De Ketelaere è arrivato in questi minuti a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al Club rossonero fino al 2027.

20.05 - Charles De Ketelaere ha firmato il contratto e lasciato Casa Milan

Charles De Ketelaere è ormai un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, il classe 2001 belga ha firmato il contratto che lo legherà per i prossimi cinque anni al Milan e ha appena lasciato la sede rossonera. Si attende soltanto l'ufficialità e il conseguente comunicato.

20.46 - Charles De Ketelaere è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Charles De Ketelaere dal Club Brugge FC.

Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90. Nato a Bruges il 10 marzo 2001, Charles cresce nel Settore Giovanile del Club Brugge, con cui debutta in Prima Squadra nel 2019, totalizzando 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio. Nel novembre 2020 l'esordio con la Nazionale maggiore del Belgio, con cui vanta otto presenze e un gol.