VIDEO MN - De Ketelaere arrivato alla Madonnina, visite mediche in corso

Come riportato dagli inviati di MilanNews.it Antonio Vitiello e Antonello Gioia, Charles De Ketelaere è appena arrivato alla clinica Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche di rito. Inizia così la prima giornata da rossonero per il talento belga classe 2001 che, nel pomeriggio, sarà a Casa Milan per la firma del contratto. Il calciatore si è rivolto a tifosi e giornalisti con un semplice: "Ciao!". Di seguito il video dell’arrivo.