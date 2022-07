Milan, il racconto della giornata: De Ketelaere si avvicina, Wolfsberger battuto 0-5

MilanNews.it

Continua l'estate a due facce del Milan, tra mercato e amichevoli estive. Da una parte c'è grande voglia di iniziare subito bene, trovando la miglior forma fisica il prima possibile ed essere pronti a questo tour de force che durerà fino a metà novembre, poi i campionati si fermeranno per lasciare spazio al Mondiale in Qatar. Dall'altra, invece, il mercato fatica a decollare. Dopo l'acquisto di Origi e i rientri dai prestiti di Pobega e Adli, che saranno parte del gruppo di Stefano Pioli per questa nuova stagione, i rossoneri non hanno ancora affondato il colpo sul mercato. In piedi ci sono diverse trattative, in primis quella per Charles De Ketelaere; in secondo piano troviamo quelle per il difensore e il centrocampista, due tasselli mancanti per rendere la rosa completa.

Ma cosa è successo in questa calda giornata del 27 luglio? Qui le risposte, con questa nuova rubrica di MilanNews.it che vi terrà aggiornati sulle notizie più importanti del giorno.

8.00 - Tomori: "Voglio rinnovare. Ci sentiamo più forti. Dietro Inter e Juve? Lo dicevano anche l'anno scorso..."

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori ha raccontato il secondo anno in rossonero, tra Scudetto, Champions e rinnovo. Di seguito alcune delle dichiarazioni del difensore inglese alla rosea. (LEGGI QUI L'INTERVISTA)

14.57 - Milan-De Ketelaere, giorni importanti

Anticipato da gazzetta.it e confermato dalla redazione di MilanNews.it, la trattativa per Charles De Ketelaere va avanti. Milan e Bruges continuano a lavorare per trovare un accordo definitivo per il talentoso belga, tant’è che il Milan ha migliorato la sua ultima proposta: l'offerta arrivata al Club Bruges è di 31 milioni di euro più 4 di bonus, di cui due più facili da raggiungere e due meno facili. L'accordo non è stato ancora trovato, ma sembrano essere giorni caldi per quanro riguarda l'esito della trattiva, in un senso o nell'altro. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

20.45 - Vittoria in scioltezza sul Wolfsberger: 0-5, Adli MVP del match

Prosegue la preparazione estiva dei rossoneri che, dopo aver affrontato Colonia e ZTE, i Campioni d'italia hanno incontrato il Wolfsberger, vincendo in maniera molto agevole con un netto 5-0. Sono andati a segno ben cinque marcatori diversi: Leao (assist di Calabria) e Rebic (assist di Adli) nel primo tempo, Messias (assist di Theo Hernandez), Adli e Gabbia (assist di Ballo-Touré). Prestazioni più che positiva della squdra, mentre superlativa quella di Yacine Adli, autore di un assist e del primo gol in maglia rossonera. L'impressione è che il francese si sia inserito perfettamente - e rapidamente - negli schemi di Mister Pioli. (QUI LA DIRETTA TESTUALE DEL MATCH)