LIVE MN - Wolfsberger-Milan (0-5): fine partita. Buone indicazioni per Pioli, Adli migliore in campo

È ottima sotto i tutti punti di vista - anche quello che conta di meno, cioè il risultato - la quarta amichevole della pre-stagione del Milan; i rossoneri, infatti, hanno battuto per 0-5 il Wolfsberger a Klagenfurt grazie alle reti di Leao (assist di Calabria) e Rebic (assist di Adli) nel primo tempo, Messias (assist di Theo Hernandez), Adli e Gabbia (assist di Ballo-Touré). Molto positiva la prestazione: se dal punto di vista fisico la squadra non è ovviamente ancora al top, da quello tecnico-tattico si sono visti movimenti molto interessanti e coordinari. Migliore in campo Yacine Adli, già molto integrato con i compagni: incuriosisce con la palla tra i piedi.

FINE PARTITA | WOLFSBERGER 0-5 MILAN (39' Leao, 42' Rebic, 57' Messias, 60' Adli, 66' Gabbia)

90' | Finisce qui il match di Klagenfurt.

84' | Messias è il più vivace nel Milan, soprattutto grazie ad una condizione fisica già ben messa rispetto agli altri. Per ora, però, non arriva il sesto gol.

77' | Due cambi giovani nel Milan: entrano Gala per Saelemaekers e Coubis per Kalulu.

72' | Esce Vizinger nel Wolsfberger per far spazio a Muller.

70' | Buona iniziativa di Lazetic sulla sinistra e assist in mezzo per Saelemaekers, il quale calcia a botta sicura trovando, però, l'opposizione della difesa austriaca.

66' | GOL DEL MILAN! Dopo un corner di Florenzi, Ballo-Touré raccoglie il pallone al limite e lo scodella in mezzo per la testa di Gabbia che, da capitano, segna lo 0-5 rossonero. WOLFSBERGER 0-5 MILAN (39' Leao, 42' Rebic, 57' Messias, 60' Adli, 66' Gabbia)

62' | Altri tre cambi nel Wolfsberger: entrano Schifferl per Novak, Piesinger per Baumgartner e Taferner per Omic.

61' | Ecco la formazione del Milan dopo i tanti cambi: Mirante; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré; Bakayoko, Tonali; Messias, Diaz, Saelemaekers; Lazetic. Gabbia indossa la fascia di capitano.

60' | POKER DEL MILAN! Messias recupera palla in area e serve Rebic, il quale serve Saelemaekers che calcia di prima trovando la respinta di un difensore sulla linea. Sulla ribattuta il più lesto di tutti è Adli, che segna a porta vuota. WOLFSBERGER 0-4 MILAN (39' Leao, 42' Rebic, 57' Messias, 60' Adli)

57' | GOL DEL MILAN! Theo Hernandez devastante sulla sinistra: arriva sul fondo e mette in mezzo per l'accorrente Messias, il quale, semplice semplice, la piazza in porta da due passi. WOLFSBERGER 0-3 MILAN (39' Leao, 42' Rebic, 57' Messias)

46' | Si ricomincia! Milan che attacca da destra verso sinistra in questa ripresa. Un cambio per Pioli: esce Leao per Messias, con il brasiliano che va a destra e Saelemaekers che si sposta a sinistra. Quattro cambi nel Wolfsberger: Rocher per Vergos, Kerschbaumauer per Leitgeb, Anzolin per Jasic per Veratschnig.

INIZIO SECONDO TEMPO | WOLFSBERGER-MILAN (0-2 39' Leao, 42' Rebic)

FINE PRIMO TEMPO | WOLFSBERGER-MILAN (0-2 39' Leao, 42' Rebic)

Buon primo tempo dei rossoneri a Klagenfurt. Oltre ai due gol, arrivati a cavallo del 40esimo con grandissime giocate di Calabria e Adli negli assist e di Leao e Rebic nella finalizzazione, i rossoneri hanno mostrato le idee della passata stagione dal punto di vista del possesso palla e dei movimenti sul campo. Hernandez subito cavalcante, precisi in copertura Tomori e Kalulu, Adli sembra giocare col Milan già da parecchio tempo. Primo tempo interessante.

45' | Fine primo tempo senza recupero.

44' | Prima azione del Wolfsberger con il pallone calciato dal limite dell'area da Leitgeb che finisce ampiamente alto sopra la traversa.

42' | RADDOPPIO DEL MILAN! Saelemaekers, in posizione centrale, trova Adli in verticale che riceve e la mette in mezzo per il tap-in facile facile di Rebic. WOLFSBERGER-MILAN (0-2 39' Leao, 42' Rebic)

39' | GOL DEL MILAN! Lancio pazzesco di Calabria per Leao a tagliare tutto il campo. Grandissimo primo controllo del portoghese, tocco col mancino a portarsela avanti e pallonetto al portiere in uscita. WOLFSBERGER-MILAN (0-1 39' Leao)

38' | Gran palla in verticale di Adli per Leao che va nell'1vs1, saltando secco il suo uomo, e calcia: risponde il portiere e corner!

36' | Azione corale del Milan con tanti passaggi e tanti movimenti che porta al tiro Theo Hernandez: troppo alto.

23' | Corner di Theo Hernandez dalla sinistra per la torre di Krunic che la tocca, non trovando, però, alcun compagno.

21' | Triangolo Rebic-Adli con il francese che si incunea in area seguito da un avversario, ma il 7 perde l'equilibrio e permette al portiere di recuperare il pallone.

18' | Azione avvolgente del Milan con passaggi di prima o giocate a due tocchi. Theo non riesce ad arrivare alla conclusione per un grande intervento difensivo, poco prima gran bel cross di Adli dalla destra liberato da Baumgartner.

14' | Bella azione tutta di prima del Milan, con Rebic che, dopo aver scambiato con Adli e Saelemaekers, dalla destra, mette in mezzo per l'accorrente Krunic: libera la difesa austriaca.

9' | Gran palla di Adli per Leao da destra verso sinistra, il quale ha controllato e calciato. La sua posizione, però, era irregolare.

8' | Primo giallo del match ad indirizzo del diretto avversario di Theo Hernandez, reo di avergli tirato la maglia dopo la solita partenza del terzino rossonero.

5' | Contropiede fulminante del Milan con Leao che, accentrandosi, trova la corsa di Theo Hernandez che arriva sul fondo e la mette in mezzo, trovando la respinta dei difensori di casa e il conseguente corner.

1' | Comincia ora il match! Il Milan, in campo con la prima maglia e lo Scudetto sul petto, agirà da sinistra verso destra e gioca il primo pallone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

WOLFSBERGER (3-4-1-2): Gütlbauer; Lochoshvili, Baumgartner, Novak; Veratschnig, Omic, Leitgeb, Scherzer; Boakye; Vizinger, Vergos.

A disposizione: Bonmann, Skubl; Gugganig, Jasic, Piesinger, Schifferl; Anzolin, Ballo, Kerschbaumer, Müller, Taferner; Baribo, Röcher, Tauchhammer. Allenatore: Dutt.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Krunić; Saelemaekers, Adli, Leão; Rebić.

A disposizione: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Coubis, Florenzi, Gabbia; Bakayoko, Brescianini, Díaz, Gala, Messias, Tonali; Lazetić. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Josef Spurny.

Buonasera a tutti, amici ed amiche di MilanNews.it!



Dopo le vittorie contro Lemine Almenno (3-0) e Colonia (1-2) e la sconfitta contro lo ZTE (3-2), il Milan scende in campo alle 19:00 per la quarta amichevole della sua pre-stagione contro gli austriaci del Wolfsberger, squadra giunta terza nello scorso campionato di BundesligaAUS e reduce da un pareggio nella prima giornata del proprio campionato. Segui il match in diretta con il live testuale su MilanNews.it: buona partita!