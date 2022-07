MN - Milan e De Ketelaere più vicini: conferme dal Belgio sull'offerta da 31 mln più 4 di bonus

Fonte: Pietro Mazzara

Trova conferma la notizia di gazzetta.it sui passi in avanti che sarebbero stati fatti da Milan e Bruges per definire il trasferimento in rossonero di Charles De Ketelaere: anche dal Belgio, secondo quanto appreso da Milannews.it, ci sono conferme sul fatto che il club di via Aldo Rossi ha aumentato la sua proposta ai belgi a 31 milioni di euro più 4 milioni di bonus (due più facili e due meno facili da raggiungere). Non ci sarebbe ancora l'accordo definitivo, ma le due società sono più vicine.