Milan, il racconto della giornata: esordio per De Ketelaere, problemi per Messias e Tonali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci siamo! Ad una settimana da Milan-Udinese, i rossoneri corrono spediti verso il termine delle amichevoli pre-stagionali. I rossoneri di mister Pioli hanno affrontato nella giornata di oggi il Vicenza, vincendo con un 6-1 tennistico: a segno Leao, Messias, Rebic (doppietta), autogol di Dalmonte e Tomori.

Queste le notizie di giornata:

08.00 - Kjaer: “Leao deve essere decisivo sempre”

Nella lunga intervista, il danese ha poi parlato anche di alcuni suoi compagni di squadra: "Daniel Maldini mi sembrava maturato, più pronto. Spero che lo possa dimostrare allo Spezia dove è andato in prestito. La società ha fatto bene perchè ha bisogno di giocare. Su Leao e Tonali dico che voglio vederli quest'anno: non sono più ragazzi, devono crescere enormemente. Quello che hanno fatto l'anno scorso non basta più. Leao ha qualità straordinarie e perciò non può permettersi partite in cui si vede poco: deve essere decisivo sempre. Se riesce a fare questo salto, può diventare uno dei top cinque al mondo. Poi voglio vedere Origi: sono stato con lui a Lille, era un ragazzino, adesso mi aspetto un campione che fa la differenza perchè ha tutto per esserlo, velocità, fisico e piedi. Anche Bennacer deve crescere, ritagliandosi un ruolo importante

12.00 - Pobega: “Rinnovo grande emozione”

Tommaso Pobega, dopo aver rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2027, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV sul rinnovo: "Ci sono tante emozioni e grande voglia di fare bene. Sono passati tanti anni da quando sono arrivato qui al Milan, sono cresciuto tanto e ora voglio togliermi delle soddisfazioni".

17.47 - Vicenza-Milan: Giroud, Kjaer e Bakayoko out

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Olivier Giroud non sarà a disposizione di Stefano Pioli per l'amichevole contro il Vicenza a causa di un affaticamento muscolare; dagli ambienti rossoneri non filtra preoccupazione in vista di Milan-Udinese. Le assenze di Simon Kjaer e Tiemoué Bakayoko, invece, rientrano nel programma di gestione dei calciatori, considerando che domani i rossoneri affronteranno un'altra amichevole contro la Pergolettese.

20.31 - Esordio per Charles De Ketelaere

Al minuto 75, Charles De Ketelaere entra in campo per la prima volta - anche se non in un match ufficiale - con la maglia del Milan. Il talento belga ha preso il posto di Brahim Diaz e si è schierato nel ruolo di trequartista centrale, accolto dall'ovazione del pubblico del "Menti".

21.25 - Problemi per Tonali e Messias: i dettagli

Non solo problemi per Sandro Tonali, uscito anzitempo a causa di un problema al flessore ancora da valutare, durante Vicenza-Milan anche Junior Messias ha lasciato il campo anzitempo per un problema fisico. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it per il brasiliano si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra.